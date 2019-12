Jumet: à l'approche des fêtes, le producteur de saumon fumé Sodial double ses équipes

Ce n'est pas un produit exclusivement réservé aux fêtes de fin d'années. Mais le saumon fumé connaît tout de même un pic de consommation fin décembre. Les producteurs s'y préparent comme l'entreprise Sodial à Jumet. En temps normal, 35 personnes y travaillent. Elles sont 65 actuellement.

Jean-Luc Abras est le patron de l'entreprise. Pour lui, les ventes de Noël sont une belle façon de terminer l'année: "Ça représente entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaire".

Une caresse puis un jet d'eau

Le saumon vient de fermes d'élevage situées en Norvège, Irlande et Ecosse. Il fait un détour par les Pays-Bas ou la Flandre (Zeebruges) au Nord de l'Europe pour être nettoyé et découpé en deux filets bien propres. Quand il arrive à Jumet, la première étape, c'est le salage ou la salaison. "Les filets sont recouverts d'une couche de sel et puis caressés à la main pour qu'il pénètre bien dans le poisson". Quelques heures plus tard, on rince le sel excédentaire au jet d'eau et on envoie les chariots aux fumoirs.