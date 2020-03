Juliette Economides ouvre un centre Creaves à Andenne pour secourir les animaux sauvages

C'est Jany Crispeels qui a formé Juliette. Tout a démarré il y a deux ans et demi lorsque Juliette a retrouvé un animal blessé. Ne sachant qu'en faire, elle s'est renseignée pour trouver une institution capable de sauver l'animal sauvage. Résultat : elle se lie d'amitié avec la soigneuse et décide de se lancer dans l'avanture. - © Mathieu Baugniet.

Une formation de deux ans

Juliette Economides a été formée chez Jany Crispeels. Elle a arrêté après 16 ans d’activité. "Sur toutes ces années, je me suis occupé de plus de 15.000 animaux et 9000 sont sortis revalidés et soignés de mon centre", détaille l’ancienne soigneuse. "Juliette va prendre le relais parce que moi je deviens trop âgée. Elle va pouvoir désormais assumée".

L’activité est, en tout cas, nécessaire. Car Jany Crispeels l’a observé au fil des années, des espèces sauvages disparaissent. "Il y a une diminution flagrante de certaines espèces. En cause : le manque d’habitats appropriés".

Pas de quoi décourager Juliette malgré les difficultés

La période de nidification commence bientôt et le travail ne manquera pas. Juliette a reçu le droit de soigner des animaux sauvages grâce à une agrégation de la Région wallonne. Celle-ci rembourse 70% des coûts de soins et de nourriture uniquement si l’animal est sauvé. C’est insuffisant pour en vivre. L’activité reste principalement bénévole.

Une rencontre entre des membres de CREAVES wallons et le cabinet de Céliner Tellier, la ministre wallonne de l’Environnement et du Bien-être animal, est prévue ce mardi matin. L’objet sera de discuter du financement de ces centres liés au sauvetage et à la revalidation d’espèces sauvages.