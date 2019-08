Julien Deneyer tentera de boucler l’Enduroman Arch2Arc la semaine prochaine

Le trentenaire namurois Julien Deneyer va tenter une nouvelle fois, la semaine prochaine, de compléter l'"Enduroman", une course solitaire de Londres à Paris qui reprend les disciplines du triathlon : course à pied, nage puis parcours à vélo. Le Wallon avait déjà tenté l’aventure, extrême, en octobre dernier, mais avait dû abandonner en cours de route, pris de nausées et vomissements dans les eaux de la Manche.

En fonction des conditions météorologiques, Julien Deneyer entamera son défi sportif, au plus tôt, le 13 août. Via le programme "Sport for Unicef", qui permet à tout un chacun de lier un défi sportif personnel à des dons pour l’organisation, il a lancé une collecte de fonds dont l’intégralité reviendra au Fonds des Nations unies pour l’enfance.

"Le but premier est d’arriver au bout de cette épreuve. La terminer en moins de 60 heures constituerait un record du monde", précise Julien Deneyer sur la page de l’évènement, où les internautes peuvent le soutenir via un don.

Surnommée "Arch2Arc", la course débute à Marble Arch, le long de Hyde Park à Londres, pour 140 km à pied jusqu’à Douvres. Elle se poursuit avec la traversée de la Manche à la nage (minimum 33,8 km) puis une course à vélo de Calais à l’Arc de Triomphe à Paris.

Selon Julien Deneyer, aucun Belge n’a bouclé cette épreuve jusqu’ici.

Quarante personnes de diverses nationalités sont parvenues au bout de ce challenge en solo, souvent après une ou plusieurs tentatives infructueuses. Le Français Cyril Blanchard est détenteur du meilleur temps jusqu’ici, avec 59 heures et 56 minutes