Julien Compère prend la tête de la Fabrique Nationale

La rumeur est confirmée : Julien Compère, l’actuel responsable du CHU de Liège deviendra administrateur délégué du Groupe Herstal, dès le premier octobre prochain.

Le Groupe d’armement Herstal chapeaute la très connue Fabrique Nationale, et la société Browning, Winchester Firearms, active dans la chasse et le tir sportif. Le groupe compte plus de 3 000 collaborateurs dans le monde, dont 1 600 en Belgique.

Depuis huit ans, Julien Compère (44 ans) était à la tête du CHU de Liège, plus gros employeur de la région. Ce juriste de formation a occupé des postes et des mandats divers. Il a siégé au sein de la compagnie d’assurances Ethias et de son actionnaire fédéral Vitrufin, de l’office du Ducroire, de l’investisseur cinématographique Wallimage, de la société des aéroports SoWaeR ou de l’incubateur de l’industrie spatiale WSL. Il a été successivement conseiller puis chef de cabinet du ministre wallon de l'Economie, Jean-Claude Marcourt.