Julie Fernandez Fernandez (PS) : "Jouer la carte de la transparence avec Enodia"

Jeudi dernier, Enodia, la maison-mère de Nethys, s’est choisi une nouvelle présidente : la socialiste liégeoise Julie Fernandez Fernandez. Une position qui n’est pas des plus confortables, alors que le scandale Publifin/Nethys n’en finit plus de rebondir.

Elle succède ainsi à Muriel Targnion, accusée d’être trop proche de Stéphane Moreau et de l’équipe dirigeante de Nethys. Ceux-là même qui se sont partagé plus de 18 millions d’euros d’indemnisations, versés en mai 2018 à quatre managers, dont Stéphane Moreau. Un pactole qui concerne surtout ce dernier, qui a touché 8,6 millions d’euros.

Les administrateurs d’Enodia se disaient d’ailleurs exaspérés la semaine dernière d’être les derniers informés. Et Julie Fernandez Fernandez, elle, compte bien défendre son indépendance à la tête d’Enodia.

"Je me suis engagée, comme présidente d’Enodia, à mettre en place toutes les procédures possibles et nécessaires afin de récupérer les sommes indûment payées et jouer la transparence au maximum. On ne pourra pas tout dire car il y a une série d’informations qui doivent rester dans le chef de l’ensemble des administrateurs, mais je jouerai la carte de la transparence."

Mais on le sait, Julie Fernandez Fernandez a soutenu Stéphane Moreau dans le passé. Notamment en postant ce tweet en janvier 2017, soit après le déclenchement de l'"affaire Publifin/Enodia". Un message qu’elle a d’ailleurs supprimé depuis.