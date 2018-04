Jugement des émeutiers de Bruxelles: le rappeur de Benlabel acquitté, plusieurs peines de travail

Les jugements concernant les émeutiers, initialement attendus en février dernier, sont prononcés ce vendredi devant la 50e chambre spéciale du tribunal correctionnel de Bruxelles. Le rappeur Jelali D. du groupe Benlabel a été acquitté, ainsi que deux autres prévenus, et cinq autres ont été condamnés à des peines de travail de 220 heures.

En février, le tribunal avait pris la décision de rouvrir les débats et de joindre tous les dossiers. Il considérait en effet que des éléments qui apportent un éclairage global sur les faits devaient être accessibles à l'ensemble des défenses.

Le parquet, lui, avait confirmé ses réquisitions de peines de 24 à 40 mois de prison à l'encontre des prévenus, dont plusieurs mineurs, qui doivent répondre de rébellion, dégradations de biens mobiliers, jets de projectiles, vols ainsi que coups et blessures envers des policiers.

Jelali D., soupçonné d'être l'instigateur

Parmi ceux-ci se trouve Jelali D. du groupe Benlabel, prévenu de menace et contre lequel deux ans de prison sont requis pour son rôle présumé d'instigateur. Il lui est reproché d'avoir posté un message sur Facebook la veille des émeutes, appelant à "tout cramer à Lemonnier".

L'artiste de 32 ans a contesté et a plaidé l'acquittement, appelant le président du tribunal à "ne pas céder à la pression médiatique".

"C'est incompréhensible, on me met dans le même sac que les jeunes qui ont commis des dégradations alors que mon message ne comportait aucune intention (de violence) et que je n'étais pas sur place. C'était purement footballistique", avait-il déclaré à la sortie de l'audience.

Parmi les autres prévenus, certains ont contesté les images de vidéo-surveillance sur la base desquelles ils ont été arrêtés, un prévenu allant jusqu'à montrer au président sur son GSM des images issues du réseau social Snapchat pour démontrer que les vêtements qu'il portait le jour des faits ne correspondaient pas aux éléments du dossier.

La majorité des suspects regrette

Mais la majorité des suspects a reconnu une partie des faits reprochés et sollicité une suspension du prononcé ou une peine de travail. Ils disent s'être laissés entraîner par la foule et ont fait part de leurs regrets.

Du côté de la partie civile, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, l'Etat belge, la ville de Bruxelles, des entreprises victimes de dégradations, la Stib et des ASBL représentant les commerçants du centre-ville, ont réclamé des dommages de dizaines de milliers d'euros.

Les avocats de ces associations ont souligné la "motivation des assaillants exacerbée" par le fait qu'ils ont agi en groupe. Ils ont insisté sur les dommages matériels très importants ainsi que sur le préjudice en terme d'image pour le centre de la capitale et ses commerçants.