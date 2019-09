Journées du patrimoine: le château de la Royère à Néchin vous plonge huit siècles en arrière

Plus de quatre cents sites à visiter en Wallonie. Les journées du patrimoines vous offrent l'embarras du choix de week-end des 7 et 8 septembre. A Néchin (Estaimpuis), ce sont les ruines d'un château médiéval qui sont mises en valeur.

Édifié sur un remblais et de forme décagonale, le château de la Royère est un exemple typique d'architecture militaire de cette époque. "On connaît bien la bataille des Eperons d'or (1302). Ce château a été construit juste après pour montrer la puissance du roi de France en Flandre", explique Laure André, agent de développement local à Estaimpuis. "C'est un ouvrage rare, parce que Philippe Le Bel en avait fait construire trois: à Courtrai, à Lille et ici. Et c'est le dernier qui a subsisté. Sans aucune restauration depuis le Moyen Age, donc il se présente à l'état brut".

Un chantier de fouilles en 2011

La passion d'Olivier Moulin pour ce site remonte à l'enfance. Les ruines se trouvaient sur des prairies appartenant à son grand-père, agriculteur. Depuis, il s'est personnellement investi pour tenter de sauvegarder ces vestiges. La Région wallonne y a également réalisé un chantier de fouilles en 2011. Le château de la Royère a un potentiel touristique et économique: son propriétaire en est certain. Mais en attendant d'éventuels investissements, il permet déjà de s'instruire et de rêver.