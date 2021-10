Journées du patrimoine à Bruxelles : Pacal Smet ne renonce pas à l’anglais, mais y adjoindra deux langues nationales

La Région bruxelloise utilisera encore l’appellation "Heritage days" en 2020 pour qualifier les traditionnelles Journées du patrimoine. Elle mentionnera toutefois également les appellations française et néerlandaise sur les documents imprimés comme sur le web, a affirmé lundi le secrétaire d’Etat bruxellois en charge des Monuments et des Sites, Pascal Smet (one.brussels – Vooruit).

Celui-ci était interrogé en commission du développement territorial par plusieurs députés(e) s au sujet de ce choix qui avait suscité un débat par médias interposés, au cours de l’été.

Le député Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), qui est revenu à la charge dans ce sens lundi en commission, avait demandé au gouvernement bruxellois d’en revenir à la dénomination initiale des "Journées du Patrimoine" et "Open Monumentendagen". Celui qui est aussi le chef de groupe MR au parlement francophone bruxellois, dénonce plus largement le recours systématique de l’anglais par les autorités bruxelloises, ceci au détriment des langues régionales et du multilinguisme, faisant courir, selon lui, un risque d’uniformisation linguistique et culturelle.

Egalement intervenue dans ce sens au cours de l’été Marie Nagy (DéFI) a aussi pris la parole lundi. Aux yeux des Démocrates fédéralistes indépendants, la transformation de l’appellation des "Journées du Patrimoine" en "Heritage Days" procède d’une atteinte aux lois linguistiques et au statut de Bruxelles comme ville région majoritairement francophone.

D’autres élus de la majorité Ecolo et PS ont abondé, avec plus de retenue, dans le sens d’une demande de maintien de l’utilisation des langues nationales.

"Pour l’an prochain, nous allons continuer d’utiliser le terme 'Heritage Days', mais comme cette année sur le site web, on veillera à ajouter les dénominations françaises de "Journées du Patrimoine/Matrimoine" et néerlandaise "Erfgoeddag" sur les éventuels documents imprimés, comme sur le web, a affirmé Pascal Smet.

Pour le secrétaire d’Etat, il y a derrière l’appellation "Heritage Days" la volonté de s’adresser à un public plus large jeune, et de marquer le rôle international de Bruxelles.

M. Smet a souligné que d’autres institutions bruxelloises faisaient de même à l’image de la Ville de Bruxelles avec "Hello Summer" et le "Brussels Summer festival".