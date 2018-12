Journée nationale d'action: les réseaux TEC et De Lijn fortement perturbés

Le mouvement de grève initié vendredi par les syndicats perturbe sérieusement le réseau des transports en commun en Wallonie, surtout à Liège et Charleroi, selon les informations publiées sur le site du Tec.

En Wallonie

Aucun véhicule n'est sorti des dépôts à Charleroi, à la suite de la mise en place de piquets, signale le Tec sur son site.

Le Tec Liège-Verviers est également sérieusement perturbé. Aucun service n'est assuré pour les dépôts du Condroz, de la région de Hesbaye et celle de Seraing. Seuls quelques-uns sont effectués à Liège et son agglomération (avec limitation de parcours en périphérie urbaine), à Verviers et dans les régions suburbaines ainsi qu'à Eupen et dans les Fagnes.

Dans le Hainaut, 33% des services sont assurés à Mons. Le Borinage est plus impacté: 12% des bus seulement circulent. La situation est encore pire dans le Centre où seuls 3% des véhicules roulent. Dans le Hainaut occidental, 50% des services sont assurés.

Dans le Brabant wallon, 53% des parcours sont assurés.

Dans la province de Namur, 53% des bus circulent tandis que dans celle du Luxembourg, 86% des services sont assurés.

Du côté de la Stib et de la SNCB, aucune perturbation particulière n'est encore signalée. Les deux entreprises de transport avaient prévenu que leurs syndicats ne participaient pas au mouvement.

Des actions sont organisées dans divers secteurs ce vendredi. Les syndicats veulent exprimer leur colère contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral, l'attitude "déresponsabilisée" des employeurs, l'échec des négociations sur les métiers pénibles et les problèmes de pouvoir d'achat. Ils souhaitent également démontrer leur fermeté avant le début des discussions sur l'accord interprofessionnel.

En Flandre

Le trafic des bus et trams de la société de transports en commun flamande De Lijn est lui aussi fortement perturbé. Tant les lignes urbaines que régionales sont impactées.

Les plus grosses perturbations ont lieu sur les réseaux d'Anvers et Gand. Dans la métropole anversoise, environ 30% des chauffeurs de tram avaient pris leur service à 07h00. Six lignes de bus sont également perturbées. A Gand, trams et bus circulent moins souvent. Après 20h00, les lignes urbaines s'arrêteront. Les lignes régionales sont également fortement impactées.