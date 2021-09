Journée mondiale de l'alphabétisation: nouvelle campagne sur les 'oubliés du numérique'

Le 8 septembre, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation. Et comme chaque année, l'ASBL francophone Lire & Ecrire entame sa campagne de sensibilisation. Une fois encore, elle met en garde contre les 'oubliés du numérique'. Un phénomène accéléré par la crise sanitaire.

"L'aide qu'on pouvait trouver par exemple à certains guichets ou à certains accueils humains de contact n'a plus été effective. Et certains ne sont même pas encore rouverts aujourd'hui", explique Anne-François Pollé, directrice de Lire et Ecrire à Namur. Cette numérisation pose un problème pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue française.

Dans le centre namurois de l'ASBL Lire et Ecrire, les cours ont repris depuis lundi en présentiel. Les apprenants viennent au centre d'alphabétisation trois fois par semaine. Un soulagement pour Souad, après plus d'un an d'apprentissage à distance: "J'ai essayé de regarder les bouquins et d'aller sur internet. Mais ce n'est pas évident". Pour elle comme pour d'autres, lire et écrire en français est essentiel pour travailler en Belgique et entamer des procédures administratives.