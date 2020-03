Journée historique à Thimougies : le village a retrouvé son moulin à vent

Assemblé sous le regard de dizaines d’admirateurs

L'assemblage du moulin a été rapide, grâce à la météo clémente - © RTBF

Ce mardi 4 mars la société Peuzens, spécialisée dans la construction et l’entretien des moulins, a assemblé à Thimougies les différents éléments construits en atelier : la cage, l’escalier d’accès, le toit et enfin les ailes. L’ensemble de l’édifice est en bois. Il est posé sur un axe central permettant de faire pivoter le moulin selon la direction du vent. Il faudra encore quelques mois de réglages pour faire réellement fonctionner l’outil et pour moudre du grain. Le meunier, Vincent Demeyer est prudent, il parle d’une démonstration à la Journée du Patrimoine en septembre… Lui qui a vu l’ancien moulin s’écrouler le voit aujourd’hui debout, magnifique et équipé d’ailes. Il arbore un grand sourire. Comme les nombreux Thimougiens venus ce mardi immortaliser ce moment historique, en photo, en vidéo… Pour ceux qui n’ont pas pu venir et pour raconter à ceux qui suivront.