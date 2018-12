Journée décisive pour les travailleurs et la direction de la gobeleterie Durobor à Soignies

C'est en effet ce vendredi qu'une réponse des banques est attendue sur une demande de prêt crucial pour l'avenir de l'entreprise. De quoi permettre une modernisation de l'outil, indispensable pour poursuivre l'activité.

Un peu plus de 150 travailleurs sont toujours occupés sur le site mais les conditions de travail sont difficiles. Les lignes de production sont tellement vieilles que le taux de déchets, le verre mal fabriqué, frôle les 50% à certains moments.

Depuis sa reprise par le hollandais Herman Green en juin 2017, Durobor se bat contre ses difficultés de trésorerie. Elle a beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux clients. C'est intenable en termes de rentabilité, l'usine travaille à perte et doit être modernisée rapidement.

Mais pour réaliser la première phase de cette modernisation, il faut beaucoup d'argent : 16 millions d'euros pour une première phase. Une fameuse somme et pour boucler le budget de ces premiers travaux, les deux actionnaires principaux de Durobor, Herman Green et la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, se sont tournés vers les banques. Un prêt de plus de 10 millions sur les 16 requis est indispensable. Sans cela, syndicats et direction sont d'accord, il sera très difficile de poursuivre l'aventure.

La réponse des banques devrait être connue en fin de matinée.