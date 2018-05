Journée chantiers ouverts: à la découverte de la clinique MontLégia

De nombreux chantiers étaient ouverts au public ce dimanche 6 mai dans le cadre de la " journée chantiers ouverts ". Parmi ceux-ci, la future clinique MontLégia situé à Liège, le long de l’autoroute A602. À l’automne 2019, ce mastodonte de 100 000 m2 ouvrira ses portes. Il regroupera trois sites du CHC : Saint-Jospeh, Espérance et Saint-Vincent.

Les travaux ont débuté en 2014 et aujourd’hui, le gros œuvre est terminé. "De l’extérieur, on a l’impression qu’on peut ouvrir demain parce que c’est presque fini. On ne voit plus bouger le bâtiment, mais tout se passe à l’intérieur", explique Isabelle François, future directrice du MontLégia.