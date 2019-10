Jouer de la musique assis sur sa chaise: très peu pour le Royal Fasam Orchestra - Le Bizet

Si vous aimez les fanfares et les harmonies, c'est peut-être à cause de l'émotion suscitée par la musique. Au Royal Fasam Orchestra, on a décidé d'ajouter à cela du mouvement. Tout en jouant, les musiciens bougent, dansent et forment des figures géométriques: c'est le show marching band. Ce groupe basé au Bizet (entité de Comines-Warneton) a participé ce dimanche à un concours à Wevelgem face à six autres sociétés flamandes, française et néerlandaise.

Pour préparer cette compétition, Didier Vandeskelde a passé toutes ses matinées durant un mois pour écrire les chorégraphies. Ensuite, au fil des répétitions, un travail minutieux commence. Pour se placer avec précision, des cônes jaunes entourent cette salle de sport.

One team, one band!

Ce que Véronique Coquelle, musicienne au baryton, apprécie le plus, c'est l'aspect intergénérationnel de la discipline. "Peu importe notre âge, on joue tous ensemble. One team, one band", soit "Une équipe, un groupe": elle a fait sien le slogan lancé par l'organisateur de l'événement, Geert Vanmaeckelberghe de la Vlamo, la Vlaamse Muziek Organisatie.