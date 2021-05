Jos Hermans, le premier homme belge à avoir été vacciné contre le covid, est mort à l'âge de 96 ans

Jos Hermans, le premier résident flamand à avoir été vacciné contre le coronavirus, est décédé, rapporte dimanche VTM Nieuws. L’homme de 96 ans, originaire de Puers-Saint-Amand (Puurs-Sint-Amands, en province d’Anvers), n’est pas mort du Covid-19.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Jos Hermans vivait depuis plus de six ans dans le centre d’hébergement et de soins Saint-Pierre, à quelques kilomètres de l’usine de production de Pfizer située à Puurs.