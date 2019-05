C’est « l’outsider » du PTB en Wallonie Picarde. Au soir des élections, Jori Dupont s’est couché sans savoir s’il allait décrocher un siège au Parlement wallon. Une bonne nouvelle l’attendait au réveil. Désormais, le Tournaisien de 34 ans se demande comment concilier ses activités de député et son job dans une start-up de Roubaix. Dans tous les cas, siéger au Parlement wallon ne changera rien à son salaire mensuel.

Jori Dupont (PTB Tournai) : « Je suis allé travailler comme si de rien n’était » - © Tous droits réservés En s’habillant ce lundi matin, Jori Dupont a choisi un polo noir tout simple. Il est monté dans sa voiture, à la même heure que d’habitude. Direction Roubaix, la « Plaine de l’Image », sorte de campus de l’infographie et de la création web. Là-bas, il est engagé comme « intégrateur web » de jeux concours, dans une jeune start-up au look assez branché. Ça lui plaît beaucoup, et ce lundi, élections ou pas, il n’avait pas pris congé. « Je m’attendais à une journée comme les autres ». Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Au réveil ce lundi, il a découvert qu’il était élu. Et chez Kimple (son entreprise), des journalistes étaient déjà dans la salle d’attente. C’est là qu’il a pensé à son polo noir. « J’aurais dû mettre une belle chemise ! »

Alexandre - © C Legrand Le voilà félicité par tous ses collègues, qui lui servent du « Monsssssieur le député ». « On savait tous qu’il était candidat », précise Alexandre, le collègue d’en face. « Lui il y croyait… Mais sans y croire. Donc la surprise est belle, pour lui comme pour nous ». Le patron, Lionel Guichard, ne cache pas sa joie. « Je suis ra-vi, bravo Jori ! ». Il a soutenu son employé pendant toute la campagne, « lui assurant une certaine flexibilité dans son travail. Il est fier de ce qu’il est parvenu à faire. Et moi, au-delà des considérations politiques, même si nous avons parfois des divergences de vues, je serai toujours supporter des gens qui sont engagés. L’engagement personnel donne du résultat, et le résultat on le voit ici ». Vont-ils continuer à refaire le monde autour d’une part de pizza ? « Nous allons voir comment Jori va concilier son travail de député et ses activités chez nous. Le choix lui revient, moi je pense que les lois du travail sont bien faites et devraient nous permettre de trouver des solutions ». Pour Jori Dupont, garder un pied dans le monde du travail est très important. »Au PTB on veut maintenir un lien entre les élus et la société, les travailleurs. Je voudrais continuer ici, mais peut-être à mi-temps ? Comme free-lance ? Je vais devoir négocier… » Une chose est sûre, son salaire ne va pas faire un bond en avant, maintenant qu’il siège à Namur. »Pas du tout ! Je gagnerai la même chose qu’avant. La différence sera reversée au parti ». C’est la » règle » au PTB. Chacun gagne entre 1700 et 2000 euros net.

Jori Dupont et son patron - © C Legrand A 34 ans, Jori Dupont a déjà pas mal roulé sa bosse. » J’ai commencé dans une boîte de jeux vidéo, qui a fait faillite. Ensuite 3 ans comme ouvrier dans un grand parc animalier de la région ». Il ne veut pas le citer mais… On comprend qu’il s’agit de Pairi Daiza. » C’est là que j’ai rejoint le PTB. J’ai ressenti la réalité de la lutte des classes. Moi qui étais ouvrier je ne gagnais pas la même chose que les employés, je constatais de grosses différences dans les conditions de travail, j’assistais à des licenciements parfois très secs, des injustices. Je me disais qu’il y avait quelque chose à faire. Je me suis engagé dans le syndicalisme ». Jori Dupont enchaîne alors des formations via le Forem, Technocité. » Et me voilà ici, à Roubaix, toujours animé des mêmes convictions politiques et syndicales ». En discutant avec ses collègues, nous apprenons qu’il est doté d’un caractère bien trempé. Fort en gueule, oui, certainement, mais souvent de bonne humeur aussi. Parmi ses péchés mignons, on compte les jeux vidéo (sur le temps de midi, entre collègues), le rap belge (moins bling bling qu'à l'étranger) et...le potager, qu'il passe du temps à bichonner. Le sport, par contre, a disparu du planning, »campagne oblige. Je vais m'y remettre ». Première promesse du nouveau député PTB.

