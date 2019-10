Jonction Nord-Midi : " le plan alternatif a bien fonctionné " selon la SNCB

Pas de pagaille sur le rail ce matin... Et très peu de retard finalement alors que débutaient les travaux de modernisation de la jonction Nord-midi, le plus important. Pour rappel, ces travaux sont prévus jusqu’au 11 novembre. Douze trains sont supprimés et 35 autres déviés aux heures de pointe.

Le plan alternatif de transport a permis de préserver 85 % des trains qui circulent normalement dans la jonction Nord-Midi.

" Le plan alternatif de transport mis en place par la SNCB a bien fonctionné ", explique Vincent Bayer le porte-parole de la SNCB. " Nous n’avons pas constaté de retard. Ce plan a permis de préserver 85 % des trains qui circulent normalement dans la jonction Nord-Midi. Tout a été fluide dès les premiers départ jusqu’à la fin de l’heure de pointe. "

Les navetteurs avertis

Pour la SNCB, les navetteurs ont été avertis et ont anticipé. " Il y a fort à parier que les navetteurs ont suivi nos conseils et se sont informés en amont pour bien préparer leur voyage ", indique encore Vincent Bayer.

La SNCB annonce toutefois qu’elle restera vigilante toute la journée encore. " On va continuer à observer ce qui se passe pendant toute la journée, poursuit le porte-parole. Il faut savoir qu’en dehors des heures de pointe, c’est le trafic habituel qui continue. " Le plan alternatif sera donc de nouveau de vigueur dès ce soir à l’heure de pointe. Et si l'on en croit le porte-parole de la SNCB sur base de ce matin, "tout devrait bien se passer ce soir".