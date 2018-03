Joël Riguelle sur la rénovation du tunnel Léopold 2: " Pascal Smet roule pour la Flandre "

C'est dans un à peine plus d'un mois que les travaux de rénovation du Tunnel Léopold 2 doivent débuter. Avec des fermetures la nuit dans un premier temps et puis une fermeture totale cet été et les deux suivants.

Mais les bourgmestres du nord de Bruxelles s'inquiètent. Ils disent ne voir rien arriver en ce qui concerne le plan de mobilité censé accompagner ce gigantesque chantier. C’est le cas notamment à Berchem-Sainte-Agathe.

"Aucune information concrète"

Avec 3 sorties du Ring qui donnent directement sur son territoire, Berchem craint d'être envahie de voitures quand les travaux du tunnel auront débuté. Pour le bourgmestre Joël Riguelle, on court à la catastrophe, vu le degré d'impréparation. " Cela fait des années qu’on sait qu’on doit rénover le tunnel Léopold 2, cela fait des années qu’on aurait dû prendre un certain nombre d’accords. Tant avec la SNCB, qu’avec De Lijn, qu’avec la STIB. Il aurait aussi fallu penser à créer des parkings de dissuasion. Mais aujourd’hui, dans toutes les réunions qui ont été parfois suspendues, reportées, reconvoquées et sans contenu, nous n’avons aucune information concrète sur d’éventuelles alternatives ".

Alors le Bourgmestre tire à boulet rouge sur Pascal Smet, le ministre bruxellois de la mobilité. " J’ai une collaboratrice qui sort d’une réunion de concertation cet après-midi et qui me dit que par rapport à la Flandre, aucun accord n’a été pris. Rien n’a été engrangé. Et c’est les Bruxellois qui vont encore devoir tout encaisser. Autrement dit, à mon avis, monsieur Smet roule pour la Flandre ".

"Je bosse beaucoup pour Bruxelles"

Pascal Smet dément et contre-attaque. " Je suis payé pour bosser pour Bruxelles et je fais ça. Je bosse beaucoup. Parfois les travaux publics augmentent les passions chez certains. Je peux bien le comprendre. Mais on continue de travailler. On va maintenant mettre en œuvre l’option choisie par le gouvernement ".

Mais quand on lui demande laquelle ? " D’abord laisse-moi terminer la concertation avec les acteurs concernés. Et en avril, on viendra avec toute l’explication et la manière dont cela va être organisé ".

Pas de quoi apaiser les bourgmestres et les habitants du nord de Bruxelles qui vont devoir encore patienter avant d'être fixé.