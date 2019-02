Jodoigne: une première manifestation pour le climat rassemble un millier d'écoliers

Une planète transformée en cœur, des slogans sur le thème de l'amour comme "le climat est plus chaud que ton mec" ou encore "achetez moins de vêtements, vous êtes belles toutes nues", les jeunes Jodoignois n'ont pas manqué de créativité ni d'humour en ce jeudi de Saint-Valentin.

Les jeunes Jodoignois manifestement inspirés par la Saint-Valentin - © RTBF

Vers midi, ils ont commencé à se rassembler à la gare des bus. A l'initiative de la mobilisation : trois écoles de différents réseaux de l'entité, l'Athénée royal, l'Institut Saint-Albert et le CEPES. Un "front commun" pour le climat, plutôt bientôt organisé par les enseignants et encadré par la police. Des parents et leurs enfants de l'enseignement primaire, en congé pédagogique ce jeudi, ont également participé à la marche.