Jodoigne : un petit musée sur la pierre de Gobertange pour attirer les touristes

La pierre de Gobertange - Les Ambassadeurs à Jodoigne (13/27) - 08/08/2017 La pierre de Gobertange est une pierre blanche calcaire extraite dans l''Est du Brabant-Wallon (dans le hameau de Gobertange faisant partie de la ville de Jodoigne). Depuis des siècles, de nombreux architectes de renom ont retenu ce matériau pour sa beauté et sa qualité dans la réalisation de monuments grandioses tels que la Grand-Place et l'Hôtel de Ville de Bruxelles, la Cathédrale de Malines, les Halles d'Ypres, divers autres monuments en Belgique, France et Hollande.