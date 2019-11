Jodoigne poursuit sa lutte contre les inondations.

Régulièrement victime des orages et des fortes pluies, la commune continue à placer des fascines (fagots de branchages censés freiner l’eau et retenir les boues) et des pièges à sédiments. Des aménagements qui s’ajoutent aux bassins d’orages installés ces dernières années.

Ces nouveaux ouvrages légers viennent d’être réalisés tout récemment à Mont-à-Lumay, Saint-Jean-Geest et Beaux Prés. Des travaux d’un montant total de 23.900 euros, avec un subside provincial s’élevant à 20.000 euros.

Ces petits ouvrages sont de nature à rassurer certains habitants. D’autres se montrent sceptiques et espèrent des travaux plus importants pour éviter des dégâts des eaux et des coulées de boue.

Le service Environnement de la commune et les autorités locales assurent poursuivre leurs efforts, en concertation avec les habitants, les agriculteurs, les experts wallons du Giser (cellule de conseillers techniques pour une gestion intégrée du sol), et les pouvoirs subsidiants, afin d’installer d’autres ouvrages dans les prochaines années.

Des mesures sont également prévues en matière d’urbanisme pour assurer une meilleure évacuation des eaux de pluie ou permettre leur rétention temporaire grâce, par exemple, à des toitures vertes.