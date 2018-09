Jodoigne: le chantier du contournement du centre-ville démarre ce mardi

Le "Cheval blanc"… les habitués connaissent l'endroit. Il s'agit du principal carrefour de Jodoigne, qui est souvent engorgé aux heures de pointe. Sauf que cette situation parfois pénible pour les automobilistes sera bientôt de l'histoire ancienne : le chantier du contournement du centre-ville démarre en effet ce mardi matin. Des travaux très attendus par les habitants.

Pourquoi la mobilité est-elle si compliquée à Jodoigne ?

Pour trois raisons, en fait. Tout d'abord, il y a beaucoup d'écoles et donc beaucoup d'élèves : 5000 enfants qui viennent pour la plupart des villages environnants et qui repartent le soir.

Il y a aussi les camions, près de 2000 qui traversent chaque jour le centre-ville. Souvent, c'est pour aller du port d'Anvers au sud de l'Europe. Pas par l'autoroute parce qu'ils sont "convois exceptionnels" et prennent donc la N29.

Enfin, il y a le zoning industriel. Le problème, c'est qu'il est coupé en deux par un cours d'eau. Si on veut passer d'un côté à l'autre, il faut enjamber. Et pour cela, remonter jusqu'au pont le plus proche, dans le centre.

Une nouvelle voirie mais qui va passer par où ?

Alors, imaginez une croix. Il y a quatre branches : nord, sud, est et ouest. C'est le dessin que forme les deux routes principales. L'intersection, c'est le carrefour dit du "Cheval blanc", dans le centre. L'idée, c'est de relier les branches ouest et sud, en traversant une zone agricole. Ce n'est donc pas un contournement complet mais cela devrait déjà rediriger une bonne partie du trafic, d'autant qu'un pont est prévu à hauteur du zoning industriel.

Le contournement sera-t-il complet un jour ?

En tout cas, le projet existe. On prolongerait cette fois-ci entre les branches sud et est. Mais cette partie-là du chantier n'est pas encore budgétisée et ne dispose pas encore de tous les permis nécessaires.

En attendant, les travaux d'une partie du contournement débutent ce mardi, avec une fin annoncée pour mi-2019.