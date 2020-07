Jodoigne: le bourgmestre impose le port du masque dans tout le centre-ville

Le Bourgmestre de la Ville de Jodoigne a décidé d'imposer le port du masque à l'ensemble du centre-ville aux personnes âgées de plus de 12 ans.



L’arrêté du Bourgmestre Jean-Luc Meurice (MR) "a pour objectif principal de protéger la santé des citoyens" selon le communiqué de la commune brabançonne. Il spécifie que "le port du masque est obligatoire non seulement dans les commerces mais aussi sur les parkings des commerces et établissements HoReCa".

Le port du masque est obligatoire dans les plaines de jeux, au skatepark et dans toutes les zones susceptibles d’accueillir des passants qui ne font pas partie de la bulle personnelle du citoyen.

Le communiqué précise que "les Autorités communales sont conscientes des efforts déjà réalisés par les Jodoignois et les remercient ! Nous devons faire preuve de solidarité, de patience, de courage et veiller les uns sur les autres en respectant ces "6 règles d’or".

Ces mesures sont prises alors que de nombreuses communes prennent différents arrêtés dans les quatre coins du pays.