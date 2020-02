Jodoigne: important incendie au château de Dongelberg

La toiture est en feu, a confirmé le bourgmestre Jean-Luc Meurice (UC) à la RTBF. "Les pompiers sur place et je me rends moi-même sur les lieux", ajoute le bourgmestre qui a appris la nouvelle alors que se tenait le conseil communal.

Le château de Dongelberg n'est actuellement pas occupé. Racheté récemment, il est actuellement en rénovation.

La bâtisse avait été mise en vente en janvier 2019. Le château s'étend sur 3000 mètres carrés et construit sur une terrain de onze hectares. Sa construction remonterait aux 14e siècle mais son aspect tel qu'on le connaît aujourd'hui aux années 1830. "Après avoir accueilli des enfants malades lors de la première guerre mondiale, le bâtiment a été racheté par l'ONE qui en a fait un centre d'hébergement et en a complètement transformé l'intérieur pour le rendre plus fonctionnel", détaillait la RTBF au moment de la mise en vente. "Racheté dans les années 1970 par une ASBL proche de l'Opus Dei, qui a aménagé le domaine en centre de séminaires, le bâtiment principal n'a jamais été réaménagé et s'est lentement dégradé. C'est sans doute le montant de la taxe sur les bâtiments inoccupés réclamée par la commune qui pousse l'actuel propriétaire à mettre aujourd'hui le château en vente, alors qu'il poursuit ses activités dans d'autres bâtiments du domaine. Des amateurs auraient déjà manifesté leur intérêt pour ce bien inscrit au plan de secteur comme 'zone d'équipement communautaire'."