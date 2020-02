Jodoigne: important incendie au château de Dongelberg (photos et vidéos)

Les pompiers tentent de maîtriser l'incendie du château de Dongelberg (Jodoigne) - images RTBF -... Images signées Marco Saccomano et Juliette Pitisci. Un important incendie s'est déclaré ce mardi soir au château de Dongelberg, dans la commune de Jodoigne, en Brabant wallon. A minuit, l'incendie était sous contrôle mais on encore maîtrisé. L'incendie s'est déclaré vers à 20h30. 65 pompiers sont sur place pour venir à bout des flammes, attisées par le vent. Les conditions sont difficiles, d’autant plus que la stabilité du bâtiment inquiète les autorité. Il y aurait un risque d’effondrement des planchers et des façades.