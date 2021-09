Jodoigne : il écrase un migrant et s'en vante par sms, le tribunal le condamne à deux ans de prison

Deux ans de prison dont un avec sursis, le tribunal de police division Wavre a rendu son jugement dans le procès d'un automobiliste qui avait fauché mortellement un migrant et qui s'en était vanté. Une information relayée par le journal l'Avenir.

Le 31 mars 2019, un demandeur d'asile de 39 ans qui circulait à vélo avait été fauché à 300 mètres du centre Fedasil de Jodoigne. Percutée de plein fouet, la victime avait été trainée sur plusieurs dizaines de mètres par la voiture sans qu'on ne relève aucune trace de freinage. Le conducteur, un habitant d'Orp-Jauche avait pris la fuite et avait été interpellé deux jours plus tard. Sur son gsm : les échanges de messages qu'il avait eus avec sa compagne juste après les faits. Des messages où il se vante ouvertement d'avoir écrasé une personne d'origine arabe. sur base de ces sms, l'avocat de la famille de la victime avait plaidé la requalification en homicide volontaire avec la circonstance aggravante du mobile discriminatoire. Le tribunal s'en est finalement tenu à l'homicide involontaire.

L'automobiliste a reconnu une faute d'attention : il consultait son GSM au moment de l'accident et aurait cru d'abord avoir renversé un animal. Le mobile discriminatoire n'a pas non plus été retenu. Les sms nauséabonds qu'il a échangé avec sa compagne ont été envoyés après l'accident. Pas de préméditation donc pour le Tribunal. Deux ans de prison dont un avec sursis, une déchéance de permis de deux ans, voilà donc le jugement. l'automobiliste devra aussi payer 30 000 euros à la famille de la victime.