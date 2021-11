Jodoigne : des infirmiers et infirmières indépendants digèrent mal que l’INAMI leur demande des comptes

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) a dernièrement envoyé un courrier à 260 infirmiers et infirmières indépendants et 200 salariés pour leur demander de justifier leurs dépassements d’honoraires pour l’année 2020. Ceux-ci sont plafonnés annuellement à 180.000 euros bruts. Des collègues de Christophe Sohet, infirmier indépendant à Jodoigne et administrateur du Cercle infirmier du Brabant wallon, ont reçu ce courrier et ne comprennent pas la démarche de l’INAMI. Pour eux, 2020 a été une année très particulière. La crise sanitaire a inévitablement entraîné un surcroît de travail pour ces prestataires de soins. "Le nombre de patients qu’on a dû prendre en charge a forcément augmenté, puisque les hôpitaux ont dû faire de la place. Des collègues qui travaillaient avec nous à domicile, comme indépendants complémentaires, ont été réaffectés dans les services Covid ou les unités de soins intensifs à temps plein. On s’est donc retrouvés en sous-effectif, on a fait plus d’heures. On est en plus intervenus dans les centres de vaccination et de dépistage. C’est donc logique que certains aient dépassé le plafond", rappelle-t-il. Au bout du rouleau, cet infirmier explique ainsi avoir travaillé 7 jours sur 7 de 6 à 22h pendant six mois, au plus fort de la pandémie, tellement la pénurie était grande dans son secteur.

On a l’impression d’être fliqués en permanence

Pour l’INAMI, le plafond de 180.000 euros est complètement justifié et calculé de manière réaliste. Au-delà, il est impossible de garantir des soins de qualité. Il y a dès lors suspicion de prestations non effectuées facturées à tort et donc de fraude. Comme cela s'est déjà vu par le passé. L’Institut souligne néanmoins que les prestations liées au Covid 19 ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de ce montant. Il n’empêche que remplir ce formulaire, c’est un nouveau surcroît de travail pour les infirmiers. "Les justificatifs doivent être renvoyés dans les sept jours. On n’a pas nécessairement que ça à faire, se désole l’infirmier. Cela nous demande énormément de recherches : on nous demande de justifier les jours où on a travaillé et, pour ceux où on n’a pas travaillé, d’indiquer par qui on a été remplacés". S’ils ne sont pas en mesure de fournir une justification correcte, l’INAMI leur demandera de rembourser les factures injustifiées. Des amendes sont également possibles. Christophe Sohet déplore cette pression : "On n’est pas contre le fait de devoir se justifier. Mais quand on a l’impression d’être fliqués en permanence, que ce soit par la justification d’honoraires, la lecture de la carte d’identité, on se demande si on a encore vraiment notre statut d’indépendants et notre autonomie dans la prise en charge de nos patients".