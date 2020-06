Jodoigne: des archéologues en action sur le chantier du contournement

Depuis la semaine dernière, il y a du mouvement sur le chantier du futur contournement de Jodoigne. Des archéologues de l'Agence wallonne du Patrimoine sont entrés en action depuis quelques jours. Il ne s'agit pas de fouilles proprement dites, mais bien d'une "évaluation archéologique". Une étape qui se fait souvent lors d'un gros chantier, pour vérifier qu'il ne risque pas de détruire des vestiges intéressants.

Ici, pour le cas du contournement de Jodoigne, les archéologues ne recherchent rien de particulier. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas vérifier. "Il s'agit d'une opération préventive", explique Didier Willems, archéologue et responsable du pôle AWAP pour le Brabant Wallon. "Il s'agit de déterminer si, à l'endroit du chantier, il existe des vestiges archéologiques. Dans le cas de Jodoigne, nous utilisons une pelle mécanique de gros tonnage et nous ouvrons des tranchées de profondeur variable. Si des vestiges sont découverts, nous partons malheureusement du principe qu'ils seront détruits, donc nous préférons pouvoir les étudier dans un temps raisonnable en trouvant un terrain d'entente avec les gestionnaires du chantier".

Un an de travaux

L'opération d'évaluation archéologique devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. "Ce genre de chantier d'évaluation font suite au travaux du TGV." Précise Didier Willems. "A l'époque on pensait qu'il n'y avait rien et on a trouvé finalement des sites intéressants tous les deux kilomètres. Depuis, pour les chantiers de ce genre, on demande automatiquement une évaluation. Même si, de prime abord, nous n'avons pas connaissance de vestiges ou de site particulier sur le tracé de la route".

Si des découvertes sont faites, les archéologues devraient disposer d'un peu de temps pour les étudier car les travaux ne commenceront qu'après le 15 août. Ils devraient durer un an.