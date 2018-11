Jodoigne: c'est la fin de l'aventure pour l'école communale du Centre

C'était dans l'air depuis des mois… l'établissement, qui n'organise que des classes maternelles, était en sursis depuis deux ans, avec moins de 20 élèves inscrits. Ce n'était pas assez. Cette fois, le couperet est donc tombé : la classe fermera à la fin de l'année scolaire.

Pour les enfants et leurs parents, une solution possible, à quelques centaines de mètres de là.

Le bourgmestre de Jodoigne, Jean-Luc Meurice, va rencontrer les enseignants et les parents mardi soir.

"L'école sera parfaitement encadrée jusque fin juin. Nous allons rencontrer les parents et leur expliquer. On fera également des visites de l'autre implantation, pour qu'il y ait déjà un contact qui se fasse avec les enfants, les parents, les enseignants… Personne ne sera laissé pour compte ! Il n'y aura pas de pertes d'emploi puisque le personnel ira travailler dans d'autres écoles communales."

Un budget "rénovation" conséquent annoncé pour les autres écoles

"Il faut savoir qu'à Jodoigne, poursuite le bourgmestre, nous avions huit implantations communales. Il nous en resterait donc sept, ce qui – en soi – est énorme pour une petite commune. Bien sûr, nous allons garder les autres !" Et même plus… "puisque nous allons prévoir des sommes conséquentes pour rénover toutes nos écoles communales. Sur trois ans, on a vraiment un planning pour restaurer nos écoles et les rendre les plus accueillantes et confortables possibles."