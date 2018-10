Jodoigne, bon élève du label wallon Cimetière nature

39 cimetières ont reçu le label wallon "Cimetière nature", cette année!

Au total, ce sont désormais 165 cimetières qui font donc la part belle à la biodiversité. Pour obtenir ce label, les communes doivent s'engager à gérer une ou plusieurs de leurs nécropoles en y favorisant le développement de la nature.

Parmi les bons élèves: Jodoigne. Cette commune du Brabant wallon vient d'obtenir 3 labels de plus. A ce jour, 8 de ses 13 cimetières sont donc plus respectueux de l'environnement.

"Le service des Cimetières et le service Espaces verts doivent désormais unir leurs efforts pour assurer l'entretien", explique Bénédicte Maréchal, éco-conseillère à Jodoigne. "La suppression des désherbants chimiques (en vue de l'objectif zéro phyto en juin 2019), la végétalisation plus importante pour augmenter la biodiversité, la lutte contre les espèces végétales invasives, le placement de nichoirs pour les oiseaux, le plan Maya (plantes mellifères pour les abeilles), l'amélioration de l'environnement,... tout entraîne une surcharge de travail. D'où la collaboration des services, ainsi que le recours à des sous-traitants et à des associations".



Pour les débroussailleuses, brûleurs et autres matériels, la commune reçoit des subsides. Et pour atteindre l'objectif "zéro phyto" en juin prochain, Jodoigne fera passera au vert ses 13 cimetières dans moins d'un an.



Jodoigne a déjà obtenu le "niveau 3" pour presque tous ses cimetières, soit le niveau le plus respectueux de l'environnement.