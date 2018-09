Jeux de société autour d'un verre, c'est la formule du "Dé Botté" à Tournai

A l'ère du numérique et du jeux vidéo, les jeux de table et jeux de société gardent la cote. Plus que jamais peut-être. De quoi inspirer la création de lieux de réunion pour les amoureux de jeux. Des "bars à jeux" existent dans de nombreuses villes et Tournai vient maintenant de rejoindre le club avec le "Dé Botté". L'initiative vient de François et Mathilde, un couple de Français tombés sous le charme de la ville. Ils ont installée leur bar à jeux au coeur de Tournai, au pied de la Cathédrale. La formule est simple: une carte des jeux, une carte des boissons, il suffit de faire son choix et de réunir des partenaires autour d'une table. Au Dé Botté, on trouve des jeux en bois, des jeux anciens, des jeux traditionnels tournaisiens comme le "jeu de fer". Mais la ludothèque - gratuite - est aussi bien fournie en jeux actuels.