Jeune fille renversée à Schaerbeek: le suspect, un récidiviste, a été inculpé et libéré sous conditions

Le parquet de Bruxelles confirme que le suspect arrêté hier et mis à disposition du parquet de Bruxelles, a été présenté aujourd’hui à un juge d’instruction.

L'homme ayant déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires, et étant en déchéance du droit de conduire, le parquet de Bruxelles a requis un mandat d’arrêt pour accident avec délit de fuite ayant provoqué des coups et blessures volontaires. Le juge d’instruction a auditionné le suspect, l’a inculpé et a décidé de le libérer sous conditions, parmi lesquelles figure celle de ne pas conduire de véhicule.

En cas de non-respect des conditions imposées par le juge d’instruction, le suspect pourrait être placé en détention préventive. Lorsque l’enquête sera terminée, le parquet pourra solliciter son renvoi devant le tribunal pour qu’il réponde de ces faits.

L’homme, qui est connu de la justice, est poursuivi pour coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante du délit de fuite et récidive.

Il était actuellement sous l’effet d’une condamnation avec déchéance du permis de conduire.

Au moment des faits, il roulait dans une voiture de location qui avait été louée sous un autre nom.

Il risque entre 1 mois et 8 ans de prison à cause de la récidive.

L’état de la victime, lui, est stable. Mais l’adolescente, grièvement blessée, est toujours à l’hôpital.