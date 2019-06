Jeune élue PTB, Amandine Pavet va découvrir le Parlement wallon.

Elle n’a rien d’une personnalité politique habituelle. Amandine Pavet pourrait être votre bonne pote, ou votre petite fille (selon votre âge). Ce mardi elle prêtera serment devant le Parlement wallon. Elle fait partie de ceux qui vont découvrir les lieux pour la première fois.

Jeune graphiste élue sur les listes du PTB à Charleroi-Thuin. Amandine n’était pas du tout certaine de passer. Elle n’a d’ailleurs pas compris directement qu’elle était élue. "Je ne m’en étais pas totalement rendu compte le dimanche. Mais le lundi matin quand on se réveille et qu’on voit des dizaines de messages de félicitations et de sympathie, on se dit ok voilà je suis officiellement élue."

À 30 ans, Amandine Pavet découvre complètement le monde de la politique et des médias. Mais son engagement militant date de ses études. "Déjà ado, je m’intéressais à la politique et aux infos mais en 2008 quand j’ai commencé mes études supérieures de graphisme, c’était la crise de 2008 et il y avait déjà les attaques contre les pensions. J’ai fait mes premières manifs par rapport à ça. Je trouvais ça aberrant de demander aux vieux de travailler plus longtemps pendant que plein de jeunes autour de moi n’arrivaient pas à trouver du travail."

Et forcément les thèmes qu’elle voudra défendre suivent son parcours : Jeunesse, enseignement, arts, culture. Mais Amandine Pavet veut aussi garder un pied dans le graphisme. Elle ne projette pas une longue carrière politique. C’est d’ailleurs un principe au PTB. Alors Mieux vaut ne pas tout abandonner tout de suite.