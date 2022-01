Jeudi en Prime à Ensival : selon Muriel Targnion, il reste 123 maisons déclarées inhabitables dans l'entité verviétoise

A Verviers, 250 maisons ont été déclarées inhabitables dans les jours qui ont suivi le drame. A l’heure actuelle, on en dénombre environ la moitié.

" Il en reste 123 sur la commune de Verviers" explique la bourgmestre. Un temps long donc pour remettre ses habitations en état. Qui s’explique par un délai qu’il est nécessaire de prendre afin de définir le travail encore à faire quant à la stabilité. " Elles ne sont pas toutes à démolir, explique la numéro un de la cité lainière. Sur Verviers, il y en a 14 à démolir. 8 ont déjà été démolies. Pour ces maisons, ce sera donc une reconstruction. Pour les maisons qui sont instables, menaçantes et dans lesquelles on ne peut pas habiter, là c’est avec les compagnies d’assurances que les ingénieurs en stabilité et les architectes doivent négocier ".