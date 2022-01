Jeudi en Prime à Ensival : des habitants du bord de Vesdre toujours confrontés à la reconstruction

Ensival a, comme de nombreuses villes et villages wallons , beaucoup souffert des inondations. 45 à 50.000 bâtiments ont été touchés par la montée des eaux. Joëlle Lecomte a vu sa maison sinistrée. Une bâtisse en bord de Vesdre, une belle maison à colombages. L’eau y est montée jusqu’au premier étage. La valse des corps de métier s’est poursuivie durant six mois. Mais des problèmes sont encore là. L’humidité, entre autres. Joëlle Lecomte escompte retourner dans son habitation à la mi-avril. Un mal psychologique toujours présent pour cette victime des flots.

Les conteneurs sont partout à Ensival. On y trouve du personnel de la Croix-Rouge, mais aussi une pharmacie, un salon de toilettage canin, un kebab… Une de ces grandes boîtes métallique abrite aussi un salon de coiffure. Ramener de la vie à Ensival, voilà l’objectif de Christine Franco. " Ça nous fait énormément de bien. Ça arrange tout le monde. Les gens sont contents de revenir, et nous, on travaille bien dans notre conteneur. Il y a une solidarité incroyable " explique Chantal. Bientôt l’architecte travaillera avec cette indépendante souriante pour rendre le salon de coiffure à nouveau viable… En dur cette fois.

