Jette: une fille "à l'allure de cascadeur" à la tête d'une bande urbaine à Belgica

Un article parût dans La Dernière Heure ce lundi relayait la colère de plusieurs mères dont les enfants ont été victimes de contrôles de police musclés ces derniers temps aux abords de la station de métro Belgica. Après un petit tour dans le quartier, il semble qu’un groupe de jeunes soit à l’origine du renforcement des contrôles et des actions des forces de l’ordre dans le quartier.

Depuis plusieurs mois, une bande de jeunes traîne dans une galerie commerçante à côté de la station de métro Belgica, à Jette. Ce groupe fait vivre un cauchemar aux habitants du bâtiment situé au-dessus de la galerie, comme aux clients de la galerie. Les riverains étant livrés à eux-mêmes, la police a augmenté le nombre de contrôles et a fait de la zone une de ces fameuses zones "hot spot". La particularité de cette bande urbaine ? Une fille serait à sa tête.

Le premier étage de la résidence "Uyttenhove", derrière la galerie commerçante Auguste Hainaut - © Tous droits réservés

Un climat d’insécurité qui ne date pas d’hier

Les riverains se plaignaient en effet depuis de longs mois du fait que des jeunes traînent au bas de la résidence "Uyttenhove" et sur son parking. Entre les carreaux cassés au bas de l’immeuble, le trafic de drogue, des agressions, des vols et un climat délétère, les habitants de l’immeuble n’en pouvaient plus.

C’est donc face à une pétition de riverains et à un sentiment d’insécurité de plus en plus fort que la zone de police Bruxelles-Ouest a choisi de faire de ce point un "hot spot".

"Les "hot spot" sont des endroits où les chiffres de la criminalité ont soudainement augmenté. Et donc, en fonction de ce qu’on constate, on accentue un peu plus les patrouilles", explique Dirk Vandorpe, commissaire de police de la division jettoise. Dorénavant, des policiers passent plusieurs fois par jour dans le quartier pour surveiller ces endroits "chauds".

Mais tout n’est pas fini pour autant. Selon une source sur place, les jeunes squattent maintenant le parking, où ils utilisent des voitures dont ils "volent les plaques et dans lesquelles ils stockent leur cannabis avant de le revendre".