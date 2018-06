Jette: la place du Miroir revit

L'heure est aux travaux de finition, pour la place Reine Astrid à Jette. Après plus de 2 ans de travaux, la nouvelle place du Miroir comme on l'appelle familièrement, piétonne, est quasi prête pour l'été. Il est déjà possible d'y prendre un bain de soleil sur un banc. C'est ce que fait Manon, qui termine ses examens: "Il était temps, franchement! Ça fait deux ans qu'on attendait cette place. Je trouve le résultat sympa. Il n'y a pas encore grand monde, mais les bancs, tout ça, c'est chouette! "

Le parking, lui, est désormais enfoui, en sous-sol. Nathalie s'en réjouit: "J'habite ici tout près. En tout cas c'est beaucoup mieux. Avant c'était plein de voitures, c'était horrible. La critique est qu'il n'y a pas assez d'arbres, de verdure, mais je pense qu'il faut laisser un peu de temps".

Les commerçants espèrent que le public va revenir

Avec le beau temps, les terrasses sont de sortie. Les commerçants, comme dans ce resto-bar à vin, espèrent d'ailleurs rattraper les mois de galère: "je pense que tous les commerçants sont assez soulagés, commencent à voir le bout du tunnel. J'espère que la place sera assez dynamique. Que les gens vont revenir. Parce qu'ils étaient un peu partis, c'est normal. Pour les commerçants ça ne pouvait pas être pire."

Pour les matchs de l'équipe belge contre le Panama lundi dernier contre la Tunisie ce samedi, un écran géant avait été installé sur la place. De quoi peut-être donner l'envie à plusieurs milliers de bruxellois d'y revenir plus tard et au calme cette fois.