Jette interdit la consommation d'alcool en rue, 24 heures sur 24, sur tout son territoire

La commune de Jette a décidé d’interdire la consommation d’alcool en rue, sauf sur les terrasses Horeca, à partir de ce vendredi. Cette mesure a été prise pour tenter d’éviter les rassemblements problématiques. Elle devrait faire l’objet d’un arrêté du bourgmestre et être d’application à partir de ce vendredi 31 juillet.

Une mesure forte puisque l’interdiction porte sur l’entièreté du territoire communal et est valable 24 heures sur 24. Les autorités jettoises vont ainsi plus loin que les autres communes bruxelloises qui avaient adopté des mesures similaires. En effet les restrictions ne portent généralement que sur certaines artères ou des quartiers délimités et ne concernent que certaines heures (la soirée et/ou la nuit).

Jette a par ailleurs décidé d’élargir la zone où le masque est obligatoire. Elle s’étend désormais à toute la zone du marché dominical (incluant le haut de la chaussée de Wemmel et le tronçon de la chaussée Jette entre l’avenue de Laeken et la place Reine Astrid) ainsi qu’à l’axe Léon Theodor jusqu’à la Place Cardinal Mercier, ainsi que toute la place Cardinal Mercier.

Cette obligation reste évidemment valable sur tous les marchés jettois ainsi que pour la rue Auguste Hainaut et sa galerie commerçante (Belgica), où elle était déjà d’application.