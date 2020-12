Jette : explosion de cas Covid-19 dans une maison de repos

Depuis le 9 décembre, la maison de repos et de soin Warlandis enregistre 82 résidents positifs au Covid-19 sur les 100 qui occupent l’établissement. Depuis, six pensionnaires sont décédés et six sont encore hospitalisés pendant que d’autres sortent de quarantaine. Actuellement, les résidents sont confinés dans leurs chambres et les visites sont suspendues. Un médecin coordinateur rend visite quotidiennement aux occupants pour s’assurer de leur état de santé.

Depuis le début de la pandémie, aucun cas de Covid-19 n’avait été détecté dans la maison de repos. "Tout à coup on a eu un monsieur qui était malade" raconte Martine Lemmens, directrice. "Il ne reçoit jamais de visite et donc il a probablement dû contracter le virus par une autre personne qui reçoit des visites… Le lendemain, le 10 décembre, on a testé tout l’étage et on a vu qu’il y avait beaucoup de cas. On a fait des tests le 10 décembre, puis le 17 et le 24 et on a vu le nombre de cas augmenter très vite. […] C’était explosif" ajoute-t-elle.

Report des vaccinations

Depuis peu, certaines personnes qui n’ont pas ou plus de symptômes sont autorisées à quitter leurs chambres. Des discussions sont en cours pour le rétablissement des visites. Etant donné cette percée de Covid-19 dans la maison de repos, la vaccination sera reportée. "La maison de repos avait été épargnée et on attendait le vaccin, qui sera distribué en janvier dans les maisons de repos" souligne la directrice.

De nouveaux tests sont prévus prochainement.