Jets de pierres sur des trains: deux suspects, âgés de 13 et 15 ans, entendus par la police

La circulation ferroviaire à Bruxelles a été interrompue à plusieurs reprises cette semaine à cause de jets de pierres sur des trains.

On l'a appris ce vendredi matin : trois mineurs d'âge ont été arrêtés jeudi soir à la suite de ces incidents. L'un d'eux a été relâché immédiatement. Mais deux ados, âgés de 13 et 15 ans ont reconnu les faits. "Les parents des deux mineurs ont également été entendus et sont choqués des faits commis par leurs enfants", annonce le parquet du procureur du Roi de Bruxelles dans un communiqué.

Les deux suspects, qui sont inconnus de la police et de la justice, comparaîtront en compagnie de leurs parents devant le Procureur du Roi ce vendredi.