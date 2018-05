Jet de pavé mortel à Marcinelle: le tribunal a tenu compte de l'âge des deux auteurs

Des peines avec sursis pour les deux jeunes qui avaient jeté une dalle en béton du haut d'un pont de Marcinelle et tué un automobiliste. C'était en décembre 2014. Le tribunal correctionnel de Charleroi a tenu compte de leur jeune âge à l'époque pour leur éviter une lourde peine.

Ils avaient 16 et 17 ans à l'époque. En décrochage social complet, ces deux jeunes glissaient doucement dans la petite délinquance.

Ils se connaissaient depuis quelques semaines lorsque, ce soir du 14 décembre 2014, ils ont eu la pire idée qu'ils n'aient jamais eue : desceller des pavés et des dalles de béton, pour s'amuser, ont-ils reconnu lors des audiences. Et en toute inconscience, les jeter du haut du pont de l'A503 à Marcinelle.

L'une de ces dalles de 5 kg s'est écrasée dans le pare-brise d'un automobiliste de 34 ans, père de 4 enfants, qui est mort sur le coup.

Les deux jeunes avaient rapidement été interceptés, alors qu'ils erraient dans le quartier. Placés quelques mois en IPPJ, ils ont finalement été jugés en correctionnelle, le tribunal de la jeunesse s'étant dessaisi du dossier.

Le parquet avait requis des peines de 7 ans pour celui qui a lancé la pierre mortelle et 5 ans pour son comparse. Le tribunal a finalement été plus clément, vu leur jeune âge. Le premier écope de 5 ans : 3 ans fermes et 2 avec sursis probatoire, avec des conditions à respecter. L'autre écope de 4 ans avec un sursis probatoire après 30 mois. Avec les aménagements de peines, ils devraient éviter un séjour derrière les barreaux.