Jérémy Pierson, condamné pour l'assassinat de Béatrice Berlaimont, renonce à la Cassation

Mes Dimitri Soblet et Dimitri De Coster, avocats de Jérémy Pierson, renoncent à plaider devant la Cour de cassation, selon un article de L'Avenir publié mardi. Un pourvoi en Cassation avait été introduit rapidement après l'arrêt de la cour d'assises du Luxembourg, mais Jérémy Pierson a fait savoir officiellement à ses avocats qu'il ne souhaitait pas que la procédure aille plus loin.

Les avocats devaient déposer un mémoire pour le 13 juin, selon les délais fixés. Ils ne le feront pas. "C'est le choix de notre client, on le respecte. M. Pierson a vraiment honte et nous dit regretter tout ce qu'il s'est passé. Il ne souhaite pas de Cassation qui pourrait aboutir à un second procès pour les parties civiles", affirme Me De Coster dans L'Avenir.

Jérémy Pierson a été condamné en février par la cour d'assises du Luxembourg à la réclusion à perpétuité pour enlèvement, séquestration, viol et assassinat de la jeune Béatrice Berlaimont.