Jemeppe et Sambreville ont voté une motion contre la suppression de la maternité du CHR Val de Sambre

Depuis deux semaines et la recommandation du KCE (le Centre fédéral d'expertise des soins de santé) de fermer 17 maternités en Belgique, et notamment celle d'Auvelais, les réactions se succèdent. Fosses-la-Ville et Namur avaient déjà réagi. Ici, la levée de boucliers se poursuit, avec Jemeppe-sur-Sambre et Sambreville.

Le KCE recommande la fermeture de la maternité d'Auvelais pour des raisons financières. Le rapport note que pour être rentable, les maternités doivent effectuer au moins 557 accouchements par an. Or, celle du CHR Val de Sambre n’en compte que 400 par an.