"Jemeppe à vélo" : un groupe Facebook pour amateurs de cyclisme

Roxane ne voulait plus faire du vélo seule. Elle a alors créé un groupe sur Facebook " Jemeppe à vélo ". L’objectif : faire de petites distances, sans trop se fatiguer et en bonne compagnie. François Thys, journaliste à La Nouvelle Gazette, est venu nous parler de ce nouveau loisir des jemeppiens, au micro de Terry Lemmens, sur Namur Matin. Nous l’avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Dans un premier temps, Roxane a créé ce groupe parce qu’elle n’aimait plus pédaler en solitaire. Un mois plus tard, le groupe " Jemmeppe à vélo " compte déjà plus de 150 personnes. Leur credo : " Des balades à vélo dans la bonne ambiance et sans aucune compétition, ouvert à tous ". C’est un succès auquel Roxane ne s’attendait pas. Elle espère qu’à l’avenir les gens proposent de plus en plus de trajet. Son but est d’étendre ces balades à d’autres régions.

