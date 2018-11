Jemappes: un menu à un euro, le repas solidaire concocté par les élèves de promotion sociale

Une entrée, un plat et un dessert au prix imbattable d'un euro. C'est ce que propose l'école de promotion sociale de Jemappes-Quiévrain et le CPAS de Mons à des personnes précarisées. Ça compense la fermeture du Resto du Cœur à Mons... et ça permet aux étudiants en restauration de s'exercer en cuisine et en salle.

Jocelyne Fleurquin, professeur des commis de cuisine, et ses élèves de première année sont ravis de l'expérience.