Jemappes: les deux tours de la cité du Coq seront démolies, 42 ans après leur construction

Actuellement, 60 logements sont déjà vides sur les 190 que comptent les deux tours. "Depuis plus d'un an, on ne remplace pas les locataires qui partent", explique John Joos, président de Toit&Moi. "On se donne un an pour trouver une solution alternative en ce qui concerne les occupants qui restent. Dans leurs recherches, ils recevront l'aide d'une assistance sociale".

Elles sont hautes de onze étages et existent depuis 1977. A Jemappes, les deux tours de la cité du Coq vont être démolies. La société publique Toit&moi préfère construire du neuf, plutôt que de rénover. Car il aurait fallu dépenser 63 000 euros par logement rien que pour mettre l'ensemble aux normes et améliorer la performance énergétique.

Au rez-de-chaussée, Ikram (13 ans) et sa famille pèsent le pour et le contre d'un déménagement: "Le positif, c'est qu'on va avoir plus d'espace dans notre nouvelle maison, il y aura une chambre en plus. Le côté négatif, c'est que cette maison sera peut-être éloignée d'ici. On devra changer d'école et se faire des nouveaux amis".

"Pour l'instant, rien pour nous"

Trois étages au-dessus, Christina se réjouit du changement à venir. "J'ai été opérée de la hanche il y a trois ans. Depuis, je ne marche plus. J'espère qu'ils vont me trouver une petite maison avec jardin. Ce sera plus agréable..." Son voisin d'en face, Ludovic, s'inquiète pour sa famille. "Je suis papa de cinq enfants. Ce ne sera pas facile de retrouver un logement adapté. Il y a quelques mois, on a dit à la société de logements qu'on était d'accord d'entrer dans une maison quatre chambres au lieu de cinq comme on y a droit. Mais pour l'instant, il n'y a rien pour nous".

Les familles nombreuses ne sont pas nécessairement plus difficiles à reloger que les célibataires, assure John Joos. "Dans nos 5300 logements, il y a un panel varié d'habitations. Chaque mois, 30 à 40 logements sont remis en location. Un pourcentage sera réservé aux habitants de la Cité du Coq".