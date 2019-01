Jemappes: la bretelle reliant le R5 à l'E42-E19/A7 vers Paris restera fermée au moins jusqu'au mois d'avril

Depuis le début du mois de novembre dernier, les usagers circulant sur le R5 depuis Mons ne peuvent plus gagner directement l’autoroute E42-E19/A7 vers Paris/Tournai. Cette bretelle n'est plus accessible à la circulation pour pouvoir réaliser des travaux sur des pilastres du pont surplombant l’autoroute E42-E19/A7. Comme solution de rechange, une déviation est mise en place via le zoning Géothermia.

L'ampleur des dégradations nécessite la prolongation de la fermeture de cette bretelle. Elle restera donc fermée, au moins, jusqu’au début du mois d’avril.