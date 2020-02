Anna Guilain, l'adolescente de 13 ans qui avait disparu depuis le 2 février à Jemappes (Mons), a été retrouvée, a annoncé Child Focus lundi via Twitter.

L'adolescente avait quitté son domicile situé avenue de Liège à Jemappes le dimanche 2 février 2020. Elle ne s'était plus manifestée depuis. Un avis de disparition avait été émis le 7 février. Child Focus a annoncé lundi via son compte Twitter que l'adolescente avait été retrouvée "saine et sauve".