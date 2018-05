Jean-Marc Van Espen mènera la liste MR à Namur-Assesse pour les élections provinciales

L'actuel député-président provincial Jean-Marc Van Espen briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections du 14 octobre 2018. Il mènera la liste provinciale du Mouvement Réformateur (MR) du canton Namur-Assesse, a-t-on appris vendredi matin lors de la présentation d'une liste complète qualifiée "d'unique, forte et attractive".

Député-président du collège provincial depuis 2012, Jean-Marc Van Espen, 56 ans, avait réalisé un score de 4.028 voix de préférence lors des dernières élections provinciales de Namur, se positionnant en 3e position pour le canton namurois.

Au total, neuf candidats ont été validés parmi lesquels cinq anciens mandataires, dont la députée provinciale Coraline Absil (2e) qui est notamment en charge du développement durable et de l'environnement. Deux nouveaux visages sont ajoutés à la liste et l'actuel échevin namurois du Développement économique et des Voiries, Luc Gennart, poussera la liste.

En 2012, treize conseillers provinciaux ont été élus sur les listes MR, dont 2 sur le district Namur/Assesse. L'objectif pour le parti est désormais de gagner un troisième siège.

La maîtrise du budget "dans un contexte économique difficile pour tous", le renfort des partenariats entre les communes et la province ainsi que la mise en oeuvre de projets structurants font notamment partie des éléments satisfaisant du bilan évoqué par le parti. Le programme complet, toujours en cours de rédaction sera diffusé le 5 juin prochain.