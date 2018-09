Jean-Jacques Cloquet, le directeur de l'aéroport de Charleroi, quitte son poste pour Pairi Daiza

L'actuel directeur général de BSCA (Charleroi Airport) s’en va pour un siège de directeur au sein de Pairi Daiza, le parc animalier de Cambron Casteau. Jean-Jacques Cloquet prendra en charge la direction des divisions opérationnelle et commerciale de Pairi Daiza, aux côtés d'Eric Domb et d'Yvan Moreau (direction financière).

L'information est confirmée par le principal intéressé. Jean-Jacques Cloquet va quitter la direction de l'aéroport de Charleroi, pour rejoindre la direction générale de Pairi Daiza. Sa décision est confirmée et a été validée par les instances de la Région Wallonne. La seule chose que l'on pourrait rappeler, c'est évidemment la grande amitié qui lie les deux patrons, Jean Jacques Cloquet et Eric Domb, le développeur et patron de Pairi Daiza.

Jean-Jacques Cloquet nous a précisé avoir toujours eu la volonté de relever des challenges et être attiré par de nouveaux horizons, il quitte l’aéroport de Charleroi en excellent termes avec ses équipes et souligne qu’il ne doute pas de la future croissance de l’infrastructure dans les prochaines années.

Un nouveau challenge et vraiment un honneur

"Rejoindre Eric Domb et ses équipes pour poursuivre avec eux l'extraordinaire développement du 'Jardin des mondes' entamé depuis près de 25 ans est un nouveau challenge et vraiment un honneur qui me touche énormément", souligne Jean-Jacques Cloquet. "C'est bien évidemment avec une émotion indescriptible que je quitterai une Famille, plus qu'une entreprise, qui, durant 10 ans et en vertu d'énormes difficultés, a réalisé un travail exceptionnel permettant de placer notre petit aéroport Régional de Charleroi sur la scène internationale. Mais je n'ai aucune inquiétude quant à la poursuite de ce succès au regard de la qualité du personnel, de nos partenaires et de nos actionnaires."

"Accueillir Jean-Jacques Cloquet à la tête de nos équipes est une opportunité unique. (...) Son expertise et son talent, qui ont permis à l'aéroport de Charleroi de devenir en quelques années un acteur incontournable du transport aérien en Belgique et en Europe, sont d'incroyables atouts", commente de son côté Eric Domb.